İzmir'de tütün fabrikası işçileri greve gidiyor

İzmir'de üç tütün fabrikasında çalışan yaklaşık 600 işçi yarın grev başlatacak.

Bornova ilçesinde faaliyet gösteren Sünel Tütün Fabrikası’ndaki 17’nci dönem toplu iş sözleşmesi görüşmelerinde anlaşma sağlanamadı. İşçilerin örgütlü olduğu Türkiye Gıda ve Yardımcı İşçileri Sendikası (Tek Gıda-İş) İzmir 7 Nolu Şubesi ile fabrika yönetimi arasında yapılan görüşmelerde zam konusunda anlaşma sağlanamadı.

TEK GIDA İŞ YÜZDE 80 ZAM TALEP ETTİ

Mezopotamya Ajansı'nın haberine göre, şirket yönetiminin önerdiği zam teklifi, sendika tarafından kabul edilmedi. Zam teklifinin asgari ücret seviyesinde ve vasıf, sorumluluk ve kıdem ücretleri önerisinin piyasanın altında olduğunu aktarıldı. Tek Gıda-İş, bu zam oranını kabul etmeyip, yüzde 80 oranında zam talep etti. Sendika ayrıca 3 yıllık sözleşme önerisini de kabul etmedi. Bunun üzerine sendika grev kararı aldı.

ÜÇ FABRİKADA 600 İŞÇİ ÇALIŞIYOR

Mevsimlik işçilerle birlikte 3 fabrikada 600’e yakın işçi çalışıyor. Yarın (27 Şubat) saat 11.00'de Sunel Ticaret Türk A.Ş.'de, 28 Şubat saat 11.00'de Oryantal Tütün Paketleme'de; 3 Mart saat 11.00'da ise T.T.L Tütün'de grev başlayacak