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İzmir'de uçuruma düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

Ajans Haberleri
  • 03.11.2024 10:39
  • Giriş: 03.11.2024 10:39
  • Güncelleme: 03.11.2024 10:39
Kaynak: AA
İzmir'de uçuruma düşen otomobilin sürücüsü yaralandı

İzmir'in Gaziemir ilçesinde yaklaşık 50 metrelik uçuruma düşen otomobilin sürücüsü yaralandı.

Evka 7'den Uzundere Mahallesi'ne giden M.B. idaresindeki 35 BYS 123 plakalı otomobil, bariyerleri aşarak uçuruma düştü.

Yaklaşık 50 metrelik uçurumda yuvarlanarak ağaçlara takılan aracın sürücüsü yaralandı.

Kaza yerinden geçen başka bir sürücünün ihbarı üzerine bölgeye gelen 112 Acil Sağlık ekipleri, M.B'yi araçtan çıkararak Dokuz Eylül Üniversitesi Hastanesi'ne kaldırdı.

Sürücünün sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.

Otomobil, vinç ve çekici yardımıyla çıkarıldı.

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