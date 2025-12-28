İzmir'de ulaşıma yılbaşı düzenlemesi: Ek seferler ve uzatılan saatler

İzmir Büyükşehir Belediyesi’ne bağlı toplu ulaşım kurum ve kuruluşları, yılbaşı gecesine özel sefer düzenlemesi yaptı.

ESHOT Genel Müdürlüğü, 31 Aralık akşamı, aktarma merkezleriyle bağlantılı çalışan ve ana arterlerde sefer yapan 64 hatta son sefer saatlerini uzattı. Son sefer saatleri, hatların yolcu durumuna göre saat 01.00 ile 02.05 saatlerine kadar uzatıldı. Ayrıca 00.00 ile 06.00 saatleri arası çalışan 910 numaralı Gaziemir-Konak, 920 numaralı Çiğli-Konak, 930 numaralı Bornova-Konak, 940 numaralı Buca-Konak, 950 numaralı Narlıdere-Konak Baykuş seferleri de 30 dakikada bir Konak Bahribaba otobüs peronlarından servis yapacak.

Resmi tatil olan 1 Ocak 2026’da ise pazar günü sefer tarifesi uygulanacak. Yılbaşı gecesi sefer saatleri uzatılan hatlara ve sefer programlarına, ESHOT mobil uygulamasından ve internet sitesinden ulaşılabilecek.

METRO VE TRAMVAYDA SABAHA KADAR SEFER VAR

İzmir Metrosu ile Konak ve Karşıyaka tramvayları da yılbaşı gecesi sabaha kadar hizmet verecek. Metro’da 31 Aralık 2025 Çarşamba gecesi 00.20-01.00 saatleri arasında 20 dakikada bir; 01.00-05.00 saatleri arasında 60 dakikada bir sefer yapılacak. Konak Tramvayı’nda; 22.30-00.50 saatleri arasında 12,5 dakikada bir; 00.50-01.20 saatleri arasında 15 dakikada bir; 01.20-02.00 saatleri arasında 20 dakikada bir; 02.00-03.00 saatleri arasında 30 dakikada bir, 03.00-05.00 saatleri arasında ise 60 dakikada bir sefer olacak. Karşıyaka Tramvayı ise 00.20-05.20 saatleri arasında 60 dakikada bir çalışacak.

DENİZ ULAŞIMI GECE DE DEVAM EDECEK

İZDENİZ gemileri, 31 Aralık 2025 Çarşamba günü hafta içi tarifesi ile çalışacak. 2025’in son gününü 1 Ocak 2026’ya bağlayan gece ek seferler düzenlenecek. Bu seferlerde, Baykuş Seferleri ücret tarifesi geçerli olacak. 00.45’te Karşıyaka’dan, 01.05’te Alsancak’tan kalkacak seferler, birer saat arayla Karşıyaka’dan 04.45 ve Alsancak’tan 05.05’e kadar devam edecek. Gemiler, 1 Ocak 2026 Perşembe günü ise hafta sonu tarifesine göre çalışacak. 1 Ocak’ta feribot seferleri karşılıklı olarak 11.00’de başlayacak. Yolcu gemilerinin ilk sefer saati ise 07.20 olacak. İZDENİZ Genel Müdürlüğü, olası yolcu yoğunluğunu karşılamak için yedek gemileri de hazır bekletecek.

İZBAN DA İLAVE SEFERLER YAPACAK

İZBAN’da da yılbaşı gecesine özel ilave seferler yapılacak. 31 Aralık’ı 1 Ocak’a bağlayan saatlerde, 6 ek sefer yapılacak. 02.15’te Aliağa-Tepeköy, 02.26’da Tepeköy-Aliağa, 02.30’da Alsancak-Menemen, 02.30’da Alsancak-Cumaovası, 03.36’da Menemen-Alsancak, 03.56’da ise Cumaovası-Alsancak seferleri olacak. İZBAN ayrıca 1 Ocak’ta Cumhurbaşkanlığı Kararnamesi kapsamında ücretsiz hizmet verecek.