İzmir'de üniversite öğrencileri tek ses: Hukuksuzluğa karşı bir aradayız!

Berfin BAYSAN

Üniversite öğrencilerinin, İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu’nun da aralarında olduğu çok sayıda siyasi ve iş insanının gözaltına alınmasıyla başlattığı eylemler devam ediyor.

İmamoğlu ve çalışma arkadaşlarının tutuklanmasının ardından İzmir’de Ege, Dokuz Eylül, Yaşar ve Ekonomi Üniversitesi öğrencileri bugün de boykotlara devam etti. Ege Üniversitesi öğrencileri, kampus içinde yürüyüş gerçekleştirdi. Yürüyüş sonrası forum düzenledi. Forma, öğrenci velileri, yiyecek-içecek desteği sağladı. Dokuz Eylül ve Ekonomi üniversitelerinde de öğrenciler kampus içinde form düzenledi.

Yaşar Üniversitesi öğrencileri ise basın açıklaması düzenledi.

Açıklamada, "Ülkenin geleceğini inşa edecek olan üniversiteli gençler, anayasal hakları olan barışçıl protesto ve düşünceyi ifade etme özgürlüklerini kullanırken baskı ve şiddetle karşılaşmamalıdır. Üniversite öğrencilerine yönelik baskıların sona ermesi, polis müdahalelerinin hukuka uygun hale getirilmesi ve gençlerin haklarına saygı gösterilmesi gerektiğini hatırlatıyoruz. Hukukun üstünlüğü ve demokrasinin temel taşlarını zedeleyen bu tür uygulamalara karşı sessiz kalınmamalıdır" denildi.

Yaşar Üniversitesi / BirGün

"GELİN BİRLİKTE YÜRÜYELİM"

Üniversite öğrencileri ise boykotu ve eylemlerini BirGün’e değerlendirdi. 20 yıldır yaşadıkları baskıların artık son bulması gerektiğini ifade eden Ege Üniversitesi öğrencisi Uzay, "Cumhurbaşkanı adayını tutukluyorlar, diplomaları iptal ediyorlar, öğrenciler aç, işsizlik aldı başını gidiyor. Bu eylemlere katılma nedenimiz belli. Tüm bu hukuksuzluğa karşı bir aradayız. Bizi sokağa onlar itti. Her baskı her müdahale bu direnişi getirdi. Bizi yıldırma politikaları uyguluyorlar ama boşuna biz bir arada olduğumuz sürece bize bir şey yapamazlar. Bugün ODTÜ’den dün İstanbul Üniversitesi öğretim üyelerinden destek gördük. Biz kendi üniversitemizin hocalarından da aynı şeyi bekliyoruz. Gelin hep beraber yürüyelim" ifadelerini kullandı.

Fotoğraf: BirGün

"MÜCADELEMİZ SÜRECEK"

Eylemlere katılma nedeninin kendini artık güvenli bir ülkede hissedememesinden dolayı olduğunu belirten Ekonomi Üniversitesi öğrencisi Arda, "Ekrem İmamoğlu başta olmak üzere çok sayıda muhalif insanın gözaltına alınması ve tutuklanması ile demokratik hakların engellenmesine karşı ses çıkarabilmek. Üniversite öğrencilerinin öncülüğünde başlayan protestoları ve boykotları destekliyorum, çünkü üniversiteler bağımsız ve bilimsel kurumlar olarak eğitim sunmak zorundadır. İktidarın üniversiteleri baskının aracı haline getirmesi kabul edilemez. ‘Diploma iptali’ diye bir şey olamaz. Tutuklanan arkadaşlarımız ve siyasetçiler koşulsuz serbest bırakılana kadar mücadelemiz sürecek" diye konuştu.

Ekonomi Üniversitesi / BirGün

"OLAY SADECE BİRKAÇ KİŞİNİN İÇERİ ALINMASI DEĞİL"

Dokuz Eylül Üniversitesi öğrencisi Berkay ise, şunları dile getirdi: "Bugünlerde burada olmamızın sebebi, sokaklarda olmamızın, okulu boykot etmemizin en büyük sebebi bize yapılan haksızlıkların cezasını vermek. Çünkü olay sadece birinin veya birkaç kişinin içeri alınması değil, insanların seçme seçilme hakkında elinden alınmaya başlanması. Eğer ki bugün sokağa çıkmazsak, bugünkü yapmamız gerekenleri yapmaz, boykotu devam ettirmez ve süreci düzgün yönetemezsek bundan sonra hiçbir seçim gerçekten seçim olmayacak. Belki de son haklarımız, son şanslarımız, son demlerimiz... Kitlenin eylemlere katılımının güzel olduğunu düşünüyorum ama bazı insanlar eylemi sadece polisin üstüne yürümek veya olay çıkarmak olarak görüyor, taşkınlık çıkarmak olarak görüyor. Eğer ki öğrenciler düzgün bilinçlendirilirse ve düzgün yönetilirse bu dönemden güzel bir sonuç alınacağını düşünüyorum."