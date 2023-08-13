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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

Ajans Haberleri
  • 13.08.2023 11:20
  • Giriş: 13.08.2023 11:20
  • Güncelleme: 13.08.2023 11:21
Kaynak: AA
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İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli yakalandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 24 şüpheli gözaltına alındı.

İl Jandarma Komutanlığı ekipleri, uyuşturucuyla mücadele kapsamında 1-11 Ağustos'ta Beydağ, Kiraz, Ödemiş ve Torbalı ilçelerinde dron destekli operasyonlar düzenledi.

Belirlenen adreslerde gerçekleştirilen aramalarda 7 kilo 586 gram esrar, 1208 Hint keneviri, 30 gram sentetik uyuşturucu ve 2 uyuşturucu kullanma aparatı ele geçirildi.

Ekipler, 24 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 1 şüpheli tutuklandı, 23 şüphelinin ise işlemleri devam ediyor.

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