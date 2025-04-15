İzmir'de uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli yakalandı

İzmir'in Menderes ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonlarında 8 şüpheli gözaltına alındı.

Menderes İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekiplerince uyuşturucu madde imal eden ve satan şüphelilere yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda Cüneytbey Mahallesi'nde S.Y. ve S.Y'nin üst ve ikametinde yapılan aramalarda, 13,30 gram esrar, 119 uyuşturucu hap, ruhsatsız tabanca ve 19 tabanca fişeği ele geçirildi.

Aynı ilçede belirlenen bir diğer ikamete yapılan operasyonda M.S, E.G, M.B, Y.M, H.S. ve F.Ş. yakalandı.

Aramalarda, 345,25 gram metamfetamin, 11 uyuşturucu hap, hassas terazi ve uyuşturucu satışından elde edildiği değerlendirilen 2 bin 600 lira ele geçirildi.

Operasyonlarda gözaltına alınan 8 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan gözaltına alınan M.B'nin hırsızlık suçundan arandığı belirtildi.