İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 18 gözaltı

İZMİR merkezli 2 ilde jandarma tarafından düzenlenen uyuşturucu operasyonlarda,18 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir ve Manisa'da dün, 11 eve operasyon düzenledi. Bu adreslerde yapılan aramalarda ise 31 sentetik hap, 23 gram metamfetamin, 8 gram eroin, 4 gram esrar, 1 gram kokain, 1 hassas terazi, 9 uyuşturucu kullanma aparatı, 9 telefon ve SIM kart, 1 ruhsatsız tabanca ve 53 tabanca mühimmatı ele geçirildi. Operasyonda 11 şüpheli 'Uyuşturucu madde imal etmek ve satmak', 7 şüpheli ise 'Kullanmak için uyuşturucu madde satın almak ve bulundurmak' suçundan yakalanarak gözaltına alındı.

Şüphelilerin jandarmadaki işlemlerinin sürdüğü bildirildi.