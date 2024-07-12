İzmir'de uyuşturucu operasyonu: 3 gözaltı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda, 3 şüpheli gözaltına alındı.

Asayiş Şube Müdürlüğü Güven Timleri Büro Amirliği ekipleri tarafından 10 Haziran tarihinde Konak bölgesinde uyuşturucu madde satışı yapan şüphelilere yönelik 3 adrese eş zamanlı operasyon düzenledi.

Evlerdeki aramalarda ruhsatsız 3 tabanca, 1 pompalı tüfek,1 adet 72 santim uzunluğunda kılıç, 1 adet iki ucunda 25 santim bıçak olan zincir, 58 sentetik hap, 15 gram metamfetamin, 2 hassas terazi ele geçirildi. G.S ve K.Y isimli şüpheliler, gözaltına alındı. Ayrıca operasyon yapılan adreslerden birinde hakkında 41 yıl kesinleşmiş hapis cezası bulunan M.V. polis ekiplerine ateş edip, kaçmaya çalıştı. Polis, peşine düştüğü M.V.'yi de yakaladı. Polisteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden G.S. ve K.Y., adli kontrol şartıyla serbest bırakılırken, M.V. tutuklandı.