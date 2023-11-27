İzmir'de uyuşturucu operasyonunda 2 kişi gözaltına alındı

İzmir'in Konak ilçesinde düzenlenen uyuşturucu operasyonunda 541 sentetik ecza, tabancalar ve çok sayıda mermi ele geçirildi, 2 kişi gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkoalan ve Suç Araştırma ekipleri tarafından uyuşturucu ve suçla mücadele kapsamında Yenişehir ve Çimentepe bölgesinde 2 adrese operasyon düzenlendi.

Operasyonlarda 4 tabanca, 36 tabanca ve 41 kalaşnikof mermisi, 541 sentetik ecza ve 65 bin 580 Türk lirası ele geçirildi. Olaya ilişkin şüpheliler R.Ö. ve S.A. gözaltına alındı.