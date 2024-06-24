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İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 24.06.2024 11:59
  • Giriş: 24.06.2024 11:59
  • Güncelleme: 24.06.2024 12:00
Kaynak: AA
İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı

İzmir'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.

İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanımına ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.

Bu kapsamda takip edilen 8 kişinin üzerindeki aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş 938 gram esrar, 44 gram kokain ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.

Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.

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