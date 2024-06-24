İzmir'de uyuşturucu operasyonunda yakalanan 8 zanlı tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'in Çeşme ilçesinde, uyuşturucu satıcılarına yönelik operasyonda gözaltına alınan 8 şüpheli tutuklandı.
İlçe Emniyet Müdürlüğü Narkotik Suçlarla Mücadele Büro Amirliği ekiplerince, uyuşturucu kullanımına ve sokak satıcılarına yönelik çalışma yürütüldü.
Bu kapsamda takip edilen 8 kişinin üzerindeki aramalarda, satışa hazır hale getirilmiş 938 gram esrar, 44 gram kokain ve 2 sentetik ecza ele geçirildi.
Gözaltına alınan 8 zanlı, emniyetteki işlemlerinin ardından çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.