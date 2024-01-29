İzmir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında 3 kişi tutuklandı
Kaynak: AA
İzmir'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 5 şüpheliden 3'ü tutuklandı.
Alınan bilgiye göre, Bornova ilçesi Çiçekli Mahallesi'nde silah ticareti yapıldığı ihbarı üzerine jandarma ekipleri, belirlenen adrese operasyon düzenledi.
Operasyonda şüpheliler Safa A. ve Sinan S. yakalandı, 10 ruhsatsız tabanca ele geçirildi. Şüphelilerin evlerinde 1 ruhsatsız tabanca, 2 şarjör ve 6 fişek bulundu.
Gözaltına alınan 2 şüpheli, sevk edildikleri adliyede çıkarıldıkları sulh ceza hakimliğince tutuklandı.
Kiraz ilçesinde bir adreste 3 kilogram kubar esrar, 2 kök kenevir bitkisi ele geçirildi, 3 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerden 1'i çıkarıldığı adli makamlarca tutuklandı.
Sıradaki Haber