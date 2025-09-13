Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı

İzmir'de düzenlenen uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

Güncel
  • 13.09.2025 12:58
  • Giriş: 13.09.2025 12:58
  • Güncelleme: 13.09.2025 13:33
Kaynak: AA-DHA
İzmir'de uyuşturucu ve silah kaçakçılığı operasyonu: 7 kişi tutuklandı
Fotoğraf: DHA

İzmir'in Aliağa, Dikili ve Menemen ilçelerinde düzenlenen silah kaçakçılığı ve uyuşturucu operasyonlarında gözaltına alınan 7 şüpheli tutuklandı.

İl Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 3 ilçede yasadışı silah, mühimmat ve uyuşturucu madde ticareti yapanlara yönelik operasyon düzenledi.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda, ekipler 4 kilo 300 gram kokain, ruhsatsız 6 tabanca, 6 şarjör, 2 otomatik av tüfeği ve bu silahlara ait 246 fişek ele geçirdi, 7 şüpheliyi gözaltına aldı.

İşlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüpheliler çıkarıldığı hakimlikçe tutuklandı.

BirGün'e Abone Ol