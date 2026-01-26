İzmir'de vapur iskelesinin altında mahsur kalan kediyi itfaiye ekipleri kurtardı

İZMİR (AA) - İzmir'de Karşıyaka Vapur İskelesi'nin altındaki kolonlar arasında mahsur kalan kedi, itfaiyenin su altı kurtarma timi tarafından kurtarıldı.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan yazılı açıklamaya göre, kedinin mazgaldan düşerek iskelenin altında sıkıştığı ihbarı üzerine itfaiye ekiplerince çalışma başlatıldı.

Bölgeye gelen İzmir İtfaiyesi Su Altı ve Su Üstü Arama Kurtarma Birimi ekipleri, denize girerek kurtarma çalışması yaptı. Çalışmalara botla destek veren ekiplerin de katılımıyla kedi, yaklaşık 20 dakika sonra kurtarıldı.

Kedinin sağlık durumunun iyi olduğu belirtildi.