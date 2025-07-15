İzmir'de viyadükten düşen tırın sürücüsü son anda araçtan atlayarak kurtuldu
Kaynak: AA
İZMİR (AA) - İzmir'in Menemen ilçesinde, damacana su dolu tır otoyolda virajı alamayarak viyadükten düştü, son anda araçtan atlayan sürücü kurtuldu.
Hikmet Çelik (53) idaresindeki damacana su yüklü 35 AHG 338 plakalı tır, Kuzey Ege Otoyolu Yahşelli Mahallesi yakınlarında virajı alamayarak bariyere çarptı.
Aracın viyadükten düşeceğini anlayan sürücü, hızlı bir şekilde tırdan yola atladı.
Kontrolden çıkan tır ise viyadükten düştü.
Dorse ve çekici düşmenin etkisiyle parçalandı, su dolu damacanalar etrafa dağıldı.
Hafif yaralanan sürücü Çelik, ambulansla Menemen Devlet Hastanesine kaldırıldı.