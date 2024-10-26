İzmir'de yabancı asıllı kişileri alıkoyup, gasbeden 5 kişi tutuklandı

İzmir'de kendilerini polis olarak tanıtıp, bir evde alıkoyduğu yabancı uyruklu kişileri gasbeden 5 kişi tutuklandı.

Kemalpaşa İlçe Emniyet Müdürlüğü ekipleri, 23 Ekim Çarşamba günü İzmir-Ankara yolu üzerinde Ankara Caddesi'nde şüphelendikleri bir aracı durdurdu. Araç içerisindeki 5 şüphelinin yapılan üst aramalarında 2 ruhsatsız tabanca ve fişek ele geçirilirken araçta yapılan aramalarda ise 15 cep telefonu tespit edildi.

Bunun üzerine araçta bulunan 5 şüpheli polis ekipleri tarafından gözaltına alındı. Şüphelilerin emniyette verdiği çelişkili ifadeler sonrasında, Kemalpaşa Cumhuriyet Başsavcılığı soruşturma başlattı.

Şüphelilere ait cep telefonları mahkeme kararı ile incelemeye alındı. Telefonlarda yapılan incelemede, bir telefonun galeri kısmında yer alan fotoğrafta, bir evin içerisinde çok sayıda kişinin yere yatırıldığı elleri arkadan plastik kelepçeler ile bağlandığı ve 2 kişinin de tabanca ile bu kişilerin başında beklediği görüldü.

KENDİLERİNİ POLİS OOLARAK TANITMIŞLAR

Şüphelilerin alınan ifadelerinde göçmen kaçakçılığı yapan organizatörlerle irtibata geçtikleri, yabancı asıllı kişileri Yunanistan'a kaçırmak için aralarında anlaşma yaptıkları ancak bu kişileri yurt dışına çıkarmadan bir arazide bırakarak organizatörleri dolandırmaya çalıştıkları tespit edildi.

Şüphelilerin vermiş oldukları ifadelerinde, 15 Suriye asıllı kişiyi günlük kiraladıkları tek katlı bahçe evine götürdüklerini, göçmen kaçakçılığı yapan organizatörün anlaşmaya uymaması üzerine şüphelilerin ikinci bir plan yaparak aralarından 4 kişinin polis süsü vererek eve baskın düzenlediklerini ifade etti.

GÖÇMENLERİ KELEPÇELEYİP GASP ETMİŞLER

Yabancı asıllı kişileri evde yere yatırarak plastik kelepçe taktıkları, cüzdanlarındaki paraları ve cep telefonlarını zorla gasp ettikten sonra olay yerinden ayrıldıkları daha sonra gasp edilen yabancıların da bulundukları yerden ayrılarak gittikleri tespit edildi.

Çalışmalar sonucu evden kaçan Suriye asıllı 4 kişinin Bursa'nın İnegöl ilçesinde ikamet ettiği belirlenerek ifadeleri alındı.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan 5 şüpheli sevk edildiği mahkemece tutuklandı.