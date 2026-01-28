İZMİR'DE YAĞMUR NE ZAMAN SONA ERECEK? 28 Ocak – 1 Şubat 2026 İzmir 5 Günlük Hava Durumu

Ege Bölgesi’nin en büyük kenti İzmir’de yaşayanlar, kış aylarının sonuna yaklaşırken “İzmir hava durumu” sorusunun yanıtını merak ediyor. 28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihlerini kapsayan hava durumu tahminleri, İzmir için kar yerine yağmurlu ve ılık bir hava tablosuna işaret ediyor. Önümüzdeki günlerde yağış etkisini sürdürürken, sıcaklıklar mevsim normallerinin üzerinde seyredecek.

28 OCAK – 1 ŞUBAT 2026 İZMİR 5 GÜNLÜK HAVA DURUMU

İzmir’de önümüzdeki beş gün boyunca yağışlı hava etkili olacak. Gündüz sıcaklıklarının 16–17 derece bandında seyretmesi, yağışların tamamen yağmur şeklinde görülmesine neden oluyor.

Tarih Hava Durumu En Düşük (°C) En Yüksek (°C) 28 Ocak Çarşamba Hafif Yağmurlu 9 16 29 Ocak Perşembe Yağmurlu 12 16 30 Ocak Cuma Yağmurlu 12 17 31 Ocak Cumartesi Yağmurlu 11 16 1 Şubat Pazar Yağmurlu 10 16

İZMİR’E KAR YAĞACAK MI?

Beş günlük tahminlere göre İzmir’de kar yağışı beklenmiyor. Gece sıcaklıklarının dahi çift hanelere yakın seyretmesi, kar ihtimalini tamamen ortadan kaldırıyor. Bu nedenle İzmir’de kış şartları yağmur ve ılık hava şeklinde hissedilecek.

2 VE 3 ŞUBAT İÇİN HAVA DURUMU

İleri tarihli hava görünümüne göre İzmir’de 2 Şubat Pazartesi günü yağmurlu hava yeniden etkili olacak. Yağışın aralıklarla görülmesi beklenirken, sıcaklıklarda belirgin bir düşüş öngörülmüyor.

3 Şubat Salı günü ise İzmir’de hava şartlarında belirgin bir değişim yaşanacak. Yağışın etkisini kaybetmesiyle birlikte az bulutlu ve açık bir gökyüzü bekleniyor. Bu tarihten itibaren kentte daha sakin ve açık bir hava hakim olacak.

İzmir’e kar yağacak mı?

Hayır, 28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında İzmir’de kar yağışı beklenmiyor.

İzmir’de yağmur ne zamana kadar sürecek?

Yağışların hafta sonuna kadar etkili olması, 2 Şubat’ta da yağmurun devam etmesi bekleniyor.

İzmir’de hava ne zaman açacak?

3 Şubat Salı günü itibarıyla İzmir’de havanın az bulutlu ve açık olması öngörülüyor.

İzmir’e kar değil yağmur bekleniyor. 28 Ocak – 1 Şubat 2026 tarihleri arasında kentte yağışlı ancak ılık bir hava etkili olacak. Şubat ayının ilk günlerinde ise yağmur yerini daha açık ve sakin hava koşullarına bırakacak.