İzmir'de yakılarak katledilen kadının kimliği belli oldu: Bir kişi gözaltında
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir şantiye alanında yakılmış halde bulunan kişinin 73 yaşındaki Emine Dönmez olduğu belirlendi. Olay yerinde bulunan bir kadın gözaltına alınırken, polis ekiplerinin başlattığı soruşturma sürüyor.
İzmir’in Torbalı ilçesinde bir şantiye alanında çıkan yangın ihbarı üzerine bölgeye sevk edilen ekipler, yakılmış halde bir kadın cansız bedeniyle karşılaştı.
Yedi Eylül Mahallesi 5508 Sokak'taki şantiye alanında bir kişinin yandığı ihbarı üzerine bölgeye polis ekipleri sevk edildi.
Yanan cesedin yanında bulunan D.D. (46) adlı kadın gözaltına alınırken, yanan kişinin Emine Dönmez (73) olduğu belirlendi.
Olayla ilgili İl Emniyet Müdürlüğü Asayiş Şube Müdürlüğü Cinayet Büro Amirliği ekiplerince başlatılan inceleme sürüyor.