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İzmir'de yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı

Ajans Haberleri
  • 09.06.2025 21:59
  • Giriş: 09.06.2025 21:59
  • Güncelleme: 09.06.2025 21:59
Kaynak: AA
İzmir'de yamaç paraşütü kazasında bir kişi yaralandı

İZMİR (AA) - İzmir'in Beydağ ilçesinde, kalkışın ardından kayalık alana düşen yamaç paraşütünün pilotu yaralandı.

Yamaç paraşütü pilotu 75 yaşındaki Halil İbrahim Çoban, Beyköy dağından paraşütle kalkış yaptıktan bir süre sonra kayalık alana düştü.

Çoban'ın arkadaşlarının ihbarı üzerine bölgeye AFAD ve jandarma ekipleri sevk edildi.

AFAD ekiplerince bulunduğu yerden kurtarılan Çoban, sağlık görevlileri tarafından Ödemiş Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Çoban'ın hayati tehlikesinin bulunmadığı öğrenildi.

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