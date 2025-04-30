İzmir'de yapılan gözaltılara tepki

İzmir'de bu sabah aralarında üniversite öğrencileri, sendikacılar, SOL Parti, EMEP ve TİP üyelerinin de olduğu çok sayıda kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar arasında Eğitim Sen İzmir 5 No’lu Şube Başkanı Savaş Candemir de bulunuyor.

Eğitim Sen İzmir 5 No'lu Şube "Baskılar bizi yıldıramaz" diyerek gözaltılara tepki gösterdi.

Açıklamada, "Bu sabah şube başkanımız Savaş Candemir ve eşi Gülsen Candemir’in gözaltına alındığını üzülerek, ama ne yazık ki alışık olduğumuz bir tabloyla yeniden karşılaşarak öğrendik. Hukuksuzluğun genel bir iklime dönüştürüldüğü bir ortamda, sabahın erken saatlerinde, emek ve demokrasi mücadelesine gözdağı verme çabasıyla karşı karşıyayız. İzmir’de bugün yaşanan bu yeni operasyon, sadece bir hukuk ihlali değil, aynı zamanda 1 Mayıs’a giden yolda emekçileri alanlardan uzak tutma, korku iklimi yaratma ve sendikal mücadeleyi bastırma girişimidir" denildi.

"MÜCADELEMİZDEN VAZGEÇİREMEZSİNİZ"

Her 1 Mayıs öncesi devreye sokulan sindirme politikasının bilindiği vurgulanan açıklamada, şu ifadeler kullanıldı:

"Açıkça ilan ediyoruz: Ne sabah baskınlarıyla, ne gözaltılarla, ne de tehditlerle bizleri mücadelemizden vazgeçiremezsiniz. Anayasa ve yasalarla sendikal faaliyet yürütme hakkı ortadayken, sendikal mücadele yürüten arkadaşlarımıza yönelik bu uygulamaları kabul etmiyoruz. Hukukun asgari ilkeleri bile hiçe sayıldığı bir ortamda, bu karanlığa karşı başta eğitim emekçileri olmak üzere, 1 Mayıs alanlarını doldurarak güçlü bir yanıt verilecektir. Şube yürütmesi olarak, şunu net biçimde söylüyoruz: Korkmayacağız, yılmayacağız, geri adım atmayacağız. Emek, eşitlik, demokrasi, adalet ve özgürlük mücadelesini daha da büyüteceğiz. Gözaltına alınan arkadaşlarımızın derhal serbest bırakılmasını talep ediyoruz. Tüm emek ve demokrasi güçlerini bu hukuksuzluğa karşı dayanışmaya çağırıyoruz."