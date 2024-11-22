İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 16 şüpheli gözaltına alındı

İzmir merkezli 5 ilde düzenlenen yasa dışı bahis operasyonunda 16 şüpheli gözaltına alındı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığınca sosyal medya platformlarında yasa dışı bahis sitelerinin reklamlarını yaparak takipçilerini yasa dışı bahis oynamaya teşvik eden ve bu yolla haksız kazanç sağladıkları saptananlara yönelik soruşturma başlatıldı.

İl Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerinin koordinasyonunda İzmir, İstanbul, Antalya, Adana ve Bursa'da belirlenen adreslere düzenlenen eş zamanlı operasyonda 16 zanlı gözaltına alındı.

Adreslerdeki aramalarda, çok sayıda dijital materyal ve suç unsuruna el konuldu.

Şüpheliler emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.