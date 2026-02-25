İzmir'de yasa dışı bahis operasyonu: 49 kişi tutuklandı

İzmir'de yasa dışı bahis operasyonunda 55 şüpheli gözaltına alındı. İşlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı.

Menemen Cumhuriyet Başsavcılığınca 'suç işlemek amacıyla örgüt kurma', 'Futbol ve Diğer Spor Müsabakalarında Bahis ve Şans Oyunları Düzenlenmesi Hakkında Kanun'a muhalefet' ve 'kara para aklama' suçlarına yönelik soruşturma yürütüldü.

Şüphelilerin hiyerarşik yapı içerisinde örgütlü şekilde hareket ettikleri, Menemen ilçesinde tespit edilen 3 ayrı adresin suç örgütü tarafından yasa dışı bahis faaliyetlerinde ‘finans evi’ olarak kullanıldığı tespit edildi. Bu adreslerde, yasa dışı bahis sitelerine entegre sistemler üzerinden yasa dışı bahis kaynaklı para transfer işlemlerinin ve canlı destek faaliyetlerinin gerçekleştirildiği, şüphelilerin üçüncü şahıslar adına temin edilen banka ve kripto varlık hesapları üzerinden suç gelirlerini yönettikleri, söz konusu gelirleri kripto varlıklara dönüştürerek soğuk cüzdanlara aktardıkları belirlendi.

49 KİŞİ TUTUKLANDI

Hazırlıklarını tamamlayan polis ekipleri önceki gün operasyon yaptı. Hakkında gözaltı kararı bulunan 59 şüpheliden 55'i yakalandı. Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 49'u tutuklandı, 1 kişi hakkında ev hapsi kararı verildi, 5 şüpheli ise adli kontrol şartıyla serbest bırakıldı.

Operasyon kapsamında hakkında gözaltı kararı bulunan 4 şüphelinin yakalanması için çalışmalar sürdürülüyor.