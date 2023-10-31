İzmir'de yasa dışı silah ticareti yapan 4 kişi tutuklandı

İzmir'de düzenlenen yasa dışı silah ticareti operasyonunda 8 ruhsatsız tabanca ile 3 tüfek ele geçirildi, gözaltına alınan 5 şüpheliden 4'ü tutuklandı.

Konak İlçe Emniyet Müdürlüğü Suç Önleme ve Soruşturma Büro Amirliği ekipleri, yasa dışı silah ticaretinin engellenmesine yönelik çalışma yaptı.

Ekiplerce belirlenen iki adrese düzenlenen operasyonda 5 şüpheli gözaltına alındı.

Adreslerde yapılan aramalarda 8 ruhsatsız tabanca, 3 tüfek, bu silahlara ait 11 fişek, silah yapımında kullanılan malzemeler ile suçtan elde edildiği değerlendirilen 186 bin lira ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerin ardından adliyeye sevk edilen şüphelilerden 4'ü çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı, 1'i tutuksuz yargılanmak üzere serbest bırakıldı.