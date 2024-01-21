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İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

Ajans Haberleri
  • 21.01.2024 11:59
  • Giriş: 21.01.2024 11:59
  • Güncelleme: 21.01.2024 12:00
Kaynak: AA
İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptığı öne sürülen 2 şüpheli tutuklandı

İzmir'de yasa dışı silah ticareti yaptıkları iddiasıyla gözaltına alınan 2 şüpheli tutuklandı.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde Organize Suçlarla Mücadele Şube Müdürlüğü, Bornova İlçe Emniyet Müdürlüğü ve İstihbarat Şube Müdürlüğü ekipleri, kentte yasa dışı silah ticareti yapıldığı bilgisi üzerine çalışma başlattı.

Bornova'da bir eve düzenlenen operasyonda 2'si tam otomatik 3 tabanca ile 3 şarjör ele geçirildi.

Polis, şüpheliler S.Y. ve Ş.K'yi Torbalı ilçesinde yakaladı.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen zanlılar, tutuklandı.

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