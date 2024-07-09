İzmir'de yedinci itfaiye binasının temeli atıldı

İzmir Büyükşehir Belediyesi, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi İtfaiye Binası’nın temel atma törenini gerçekleştirdi. Törende konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, İzmir’de 4 yılda 46 binin üzerinde yangın çıktığını belirtirken, “Bu bina, gurur duyulacak hizmet noktalarından biri olacak” dedi.

İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi (İAOSB) yeni İtfaiye Binası’nın temel atma töreni gerçekleştirildi.

Törene; İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Cemil Tugay, Çiğli Belediye Başkanı Onur Emrah Yıldız, İAOSB Yönetim Kurulu Başkanı Cenk Karace, Ege Bölgesi Sanayi Odası (EBSO) Meclis Başkanı İbrahim Gökçüoğlu, İzmir Atatürk Organize Sanayi Bölgesi Yüksek İstişare Kurulu Başkanı Mustafa Karabağlı, İzmir Esnaf ve Sanatkarlar Odaları Birliği Yönetim Kurulu Başkanı Yalçın Ata ve sanayiciler katıldı.

75 milyonluk yatırımla hayata geçirilecek itfaiye binasının temel atma töreninde konuşan Tugay, yangınların İzmir için büyük risk teşkil eden afetler olduğunu verilerle aktardı:

“Bugün burada bir eksiğimizi gidermek ya da var olan bir hizmetimizin daha iyiye götürmek adına itfaiye binamızın temel atma törenindeyiz Son 4 yılda İzmir’de 46 binin üzerinde yangın çıkmış. Gerçekten ürkütücü bir rakam. Gün başına 30’dan fazla yangından bahsediyoruz. Yaz aylarında bu rakam daha da yükseliyor. Yine 4 yılda 37 binden fazla kurtarma vakası, 11 bini aşan da su baskını yaşanmış kentimizde. Tüm vakalarda itfaiyemiz toplamda 100 binlerde müdahalede bulunmuş.”

“İTFAİYEMİZ TEYAKKUZDA”

Tugay ayrıca, yangınlarla mücadele konusunda alınan önlemler hakkında bilgi vererek, “Şu anda Büyükşehir’in kritik noktalarda 62 itfaiye binası mevcut. Kent genelinde oluşabilecek olumsuzluklara karşı itfaiyemiz teyakkuzda. Şehrimizde bazı önlemlerimiz var. Mesela akıllı ihbar sistemimiz var. Bunlar, güncel sorunlarımızdan olan orman yangınlarının da tespiti ve hızlı müdahale için çalışıyorlar. Bu, günümüzün sorunlarından olan orman yangınlara müdahale için çalışıyoruz. Her kritik noktada dört tane yüksek çözünürlüklü sabit kamera ve görüntü işlemi yapabiliyor. Bunlar hızlı müdahaleler için anlık takip yapmaktalar. Yangınla mücadele amacıyla orman köylerinde erken müdahale için konuşlanmış 386 adet faal su tankeri bulunuyor. Dağıtım yaptığımız köy halkına bu müdahalelerle ilgili bilgilendirme yapıyoruz. Ayrıca arama ve kurtarma dernekleriyle de işbirliği halindeyiz” ifadelerini kullandı.

7. İTFAİYE BİNAMIZIN TEMELİNİ ATACAĞIZ

Dikili, Tire ve Kınık’ta da itfaiye binalarının proje aşamasında olduğunu aktaran Tugay, afetlerle mücadele işbirliklerinin önemine değinerek, “Daha dirençli bir İzmir için önlemler alırken sanayimizin önemli paydaşlarıyla da ortak projeler yürütmek bizim için çok önemli. Organize sanayi bölgeleriyle Büyükşehir arasında yapılan protokoller kapsamında bugün 7. itfaiye binamızın temelini atacağız. Burada var olan binanın yeterli olmaması nedeniyle bu binamızın yapımı için ilk adımı atıyoruz. Bu bina, bir hizmet binası olmasının dışında içindeki eğitim birimleriyle personelin yararlanacağı özel tesisleriyle gerçekten gurur duyulacak hizmet noktalarından biri olacak. İlk etapta burada 32 personelimiz ile hizmet vereceğiz” dedi.

YANGINLARA HIZLI MÜDAHALE

6 milyon 240 bin metrekare alan içerisinde, 600 firmanın faaliyet gösterdiği alanda, ağırlıklı olarak tekstil, hazır giyim, makine, otomotiv yan sanayi, metal, plastik, kimya, gıda, elektrik ve elektronik sektörleri bulunuyor.

3 dönüm alan üzerine kurulması planlanan 2 katlı itfaiye hizmet binası 5 koğuş, spor salonu, karanlıkta ilerleme teknikleri eğitim odası, santral, yemekhane ve mutfak, dinlenme, eğitim, toplantı salonları ve 4 araçlık garajdan oluşacak. İlk etapta 32 personel ile hizmet verecek.