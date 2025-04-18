İzmir'de yeni yol haritası

Türkiye-Avrupa Birliği Mali İş Birliği kapsamında hazırlanan Sürdürülebilir Kentsel Ulaşım Planı (SKUP İzmir) tamamlandı. Planın kapanış toplantısında konuşan İzmir Büyükşehir Belediye Başkanı Dr. Cemil Tugay, “Bu bir final değil, başlangıç. Pazartesi gününden itibaren fark yaratacak eylemler için çalışmaya başlayacağız” dedi.

Toplantıya İzmir Valisi Dr. Süleyman Elban, AB Türkiye Delegasyonu Başkan Yardımcısı Jurgis Vilcinskas, Ulaştırma ve Altyapı Bakanlığı yetkilileri, İzmir Büyükşehir Belediyesi yöneticileri ve ilçe belediye başkanları katıldı. Etkinlikte planın çıktıları da sunuldu.

Tugay, sürdürülebilir, dirençli, çevre dostu, sağlıklı yaşam koşullarına sahip, iyi planlanmış bir kentin herkes için çok önemli olduğunu belirterek sözlerine başladı. Toplu ulaşımı iyileştirmek için çalışmalara devam ettiklerini belirten Tugay, “SKUP İzmir, çok değerli bir plan. Bize hedef olarak gösterilen, önerilen şeyleri uygulamak elbette ki en önemli görevlerimizden olacak. İzmir'de bunları hemen önümüze yakın zamanda gerçekleştireceğimiz hedefler olarak koyacağız. Kenti ulaşım master planıyla yeniden gözden geçirme çabamız da var. SKUP İzmir, önemli dayanaklarından birisi olacak. Bunun üzerine oturtacağımız bir master plan çalışması yapacağız. Amacımız 30-40 belki 50 yıllık süreci planlamak” dedi.

DAHA SAĞLIKLI ŞEHİR

“Öyle bir sistem kurmalıyız ki; kentin havası temiz olmalı, gürültü olmamalı, insanlar bir yerden bir yere erişimde kendi özel araçlarının dışında sağlıklı, güvenli, konforlu toplu taşıma alternatiflerine sahip olmalı” ifadelerini kullanan Tugay, “Şehirde mini mikromobilite araçlarıyla ulaşım da yapılabilmeli. Konuya bu çerçevede bakacağız. Şehrin özellikle merkezi yaşam alanlarında insanların daha özgürce hareket edebildiği, daha sağlıklı koşullarda yaşadığı bir şehir istiyoruz. Bunu yapacağız” şeklinde konuştu.

FİNAL DEĞİL BAŞLANGIÇ

İzmir'in 2030 İklim Nötr taahhüdünden bahseden Tugay, ayrıca hükümet ve Avrupa Birliği'nden de katkı beklediklerini söyledi. “Hep beraber bunu başarabiliriz” diyerek sözlerine devam eden Tugay, şöyle konuştu: “2029’a kadar görevde olacak belediye başkanı olarak bu yolda çok çalışacağıma, hem Türkiye hem dünyadaki başka şehirlere de ilham verebilecek noktaya gelmek için çok çabalayacağıma söz veriyorum. Bu bir final değil, başlangıç. Pazartesi gününden itibaren bu konuda oluşturacağımız çalışma gruplarıyla, en kısa vadede hayata geçirebileceğimiz ve gerçekten şehrimizde fark yaratacak eylemler için çalışmaya başlayacağız.”