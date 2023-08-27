İzmir'de yıldırım isabet etmesi sonucu çıkan orman yangını kontrol altına alındı
Kaynak: AA
İzmir'in Kemalpaşa ilçesinde çıkan orman yangını, havadan ve karadan müdahaleyle kontrol altına alındı.
Alınan bilgiye göre, Cumalı Mahallesi'ndeki ormanlık alanda yıldırım isabet etmesi sonucu yangın çıktı.
Alevler, ekiplerin çalışması sonucu kontrol altına alındı.
Bölgede soğutma çalışmaları sürüyor.
Öte yandan kent genelinde yıldırım isabet etmesi sonucu gece boyunca çıkan 7 yangının büyümeden kontrol altına alındığı belirtildi.