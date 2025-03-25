Giriş / Abone Ol
Google Play Store
App Store
Birgün Gazetesi Birgün Gazetesi
Abone

İzmir'de yine müdahale

Güncel
  • 25.03.2025 22:55
  • Giriş: 25.03.2025 22:55
  • Güncelleme: 25.03.2025 22:58
Kaynak: BİRGÜN EGE
İzmir'de yine müdahale
Birgün Ege

CHP Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrasında başlayan eylemler 7'nci  gününde de devam ediyor.

Bornova’da Küçükpark’ta buluşan öğrenciler sloganlarla Büyükpark’a geldi.

Bir grup öğrenci parkta kalırken bir grup öğrensi ise Bayraklı'da AKP İl Başkanlığı’na yürüdü.

Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu. “Hak hukuk adalet” ve “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Haydar Aliye Caddesine gelen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı.

Öğrenciler AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi.  TOMA’lar tazyikli su ve biber gazıyla sert müdahalede bulundu.

BirGün'e Abone Ol