İzmir'de yine müdahale

CHP Cumhurbaşkanı adayının belirleneceği ön seçime tek aday olarak giren İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun soruşturma kapsamında gözaltına alınması sonrasında başlayan eylemler 7'nci gününde de devam ediyor.

Bornova’da Küçükpark’ta buluşan öğrenciler sloganlarla Büyükpark’a geldi.

Bir grup öğrenci parkta kalırken bir grup öğrensi ise Bayraklı'da AKP İl Başkanlığı’na yürüdü.

Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu. “Hak hukuk adalet” ve “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Haydar Aliye Caddesine gelen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı.

Öğrenciler AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. TOMA’lar tazyikli su ve biber gazıyla sert müdahalede bulundu.