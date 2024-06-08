İzmir'de YKS heyecanı başladı

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) sınavı için İzmir'de adaylar, sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu. Bazı öğrenciler sınava, son dakikada koşarak yetişti.

Ölçme Seçme ve Yerleştirme Merkezi (ÖSYM) tarafından yapılan Yükseköğretim Kurumları Sınavı'nın (YKS) ilk oturumu Temel Yeterlilik Testi (TYT) başladı. YKS'nin bugün saat 10.15'te başlayan birinci oturumu TYT 2 saat 45 dakika sürecek ve saat 13.00'te sona erecek. Türkiye genelinde 3 milyon 120 bin 878 adayın katıldığı TYT için İzmir'de de öğrenciler sabahın erken saatlerinde sınava girecekleri okulların yolunu tuttu.

İzmir'in Konak ilçesindeki Atatürk Lisesi'nde güzel bir üniversitede eğitim alabilme hayaliyle sınava giren öğrenciler, saat 10.00 itibarıyla sınıflara alındı. Bazı öğrenciler koşarak son dakikada okul kapısından girebildi. Sınava gençlerin yanı sıra yeniden üniversite okuma hedefiyle gelen vatandaşlar da katıldı.