İzmir'de yolun karşısına geçerken kamyonun çarptığı yaya öldü

İzmir'in Ödemiş ilçesinde, kamyonunun çarptığı Mehmet Yeşim, hayatını kaybetti.

Kaza, saat 14.00 sıralarında Ödemiş ilçesi Karşıyaka Caddesi'nde meydana geldi. N. T.'nin kullandığı 34 CTZ 983 plakalı kamyonu, yolun karşısına geçmeye çalışan Mehmet Yeşim'e çarptı.

Çevredekilerin ihbarı üzerine kaza yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekibinin kontrolünde, Yeşim'in hayatını kaybettiği belirlendi.

Olay yerinde yapılan incelemenin ardından Yeşim'in cenazesi otopsi için Adli Tıp Kurumu morguna götürüldü. Kamyon şoförü N.T. ise polis tarafından gözaltına alındı.

Kazayla ilgili başlatılan inceleme sürüyor.