İzmir'de yurttaşlar, Murat Çalık'a gökyüzüne balon bırakarak destek verdi
İzmir Şehir Hastanesi’nde tetkikleri devam eden tutuklu Beylikdüzü Belediye Başkanı Mehmet Murat Çalık’a destek vermek isteyen vatandaşlar, hastane bahçesinde beyaz balonlar uçurdu.
Kaynak: ANKA
İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik soruşturma kapsamında tutuklanarak Beylikdüzü Belediye Başkanlığı görevinden uzaklaştırılan Mehmet Murat Çalık'ın İzmir Şehir Hastanesi'nde tetkikleri devam ediyor.
Aralarında İzmir Kent Konseyi üyelerinin de bulunduğu hastane bahçesinde toplanan yurttaşlar, hematoloji servisinde tetkikleri süren Çalık' a moral vermek için onlarca beyaz renkte balonu gökyüzüne bıraktı.