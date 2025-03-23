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İzmir'de yurttaşlara polis müdahalesi

Güncel
  • 23.03.2025 22:14
  • Giriş: 23.03.2025 22:14
  • Güncelleme: 23.03.2025 22:16
İzmir'de yurttaşlara polis müdahalesi
BirGün

İzmir'de Gündoğdu Meydanı’ndan Konak’taki valiliğe yürümek isteyen gruba polis sert müdahale etti.

Diğer yandan emniyet birimleri AKP İl Binası çevresinde geniş güvenlik önlemleri aldı. Binaya giden tüm yolları kapatan polis TOMA’larla barikat kurdu.

“Hak hukuk adalet”, “Diplomasız Erdoğan” sloganlarıyla Haydar Aliye Caddesine gelen öğrenciler polis barikatıyla karşılaştı.
Yapılan müzakerelerde polis yürüyüşün yasa dışı olduğunu dağılmalarını istedi. Öğrenciler AKP İl Başkanlığı’na yürümek istedi. Anlaşma sağlanamayınca TOMA’lar tazzikli su ve biber gazıyla sert müdahalede bulundu.

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