İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yurt 28.07.2024 18:15 Giriş: 28.07.2024 18:15

Güncelleme: 28.07.2024 18:15 Kaynak: iHA

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FOTOĞRAF: İHA