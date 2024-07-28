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İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı

İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü öldü, 6 kişi de yaralandı.

Yurt
  • 28.07.2024 18:15
  • Giriş: 28.07.2024 18:15
  • Güncelleme: 28.07.2024 18:15
Kaynak: iHA
İzmir'de zincirleme kaza: 1 ölü, 6 yaralı
FOTOĞRAF: İHA

İzmir'in Menderes ilçesinde bir motosiklet ve 4 otomobilin karıştığı zincirleme kazada motosiklet sürücüsü öldü, 6 kişi de yaralandı.
Kaza, Menderes ilçesinde meydana geldi. Gümüldür'den Menderes istikametine giden yolda meydana gelen kazaya bir motosiklet ve 4 otomobil karıştı.

Zincirleme kazada motosiklet sürücüsü Emre Altan (39) hayatını kaybederken, otomobillerde bulunan 6 kişi yaralandı. Yaralılar çevredeki hastanelere kaldırılırken, Altan'ın cansız bedeni savcı ve olay yeri inceleme ekiplerinin incelemelerinin ardından Menderes Devlet Hastanesi morguna kaldırıldı. Kaza nedeniyle trafik bir süreliğine tek şeritten verildi.

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