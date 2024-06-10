İzmir'de zincirleme trafik kazasında araçlar yandı: 6 yaralı

İzmir'in Bornova ilçesinde TIR, minibüs ve otomobilin karıştığı kazada 6 kişi, yaralandı. Otomobilde başlayan yangın, kazaya karışan diğer araçlara da sıçrayarak hasara neden oldu.

Ajans Haberleri 10.06.2024 14:59 Giriş: 10.06.2024 14:59

Güncelleme: 10.06.2024 14:59 Kaynak: DHA

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