İzmir'deki dolandırıcılık operasyonunda 7 şüpheli tutuklandı

İzmir'de düzenlenen nitelikli dolandırıcılık soruşturması kapsamında yakalanan 7 şüpheli tutuklandı.

Karşıyaka Cumhuriyet Başsavcılığı koordinesinde İzmir Emniyet Müdürlüğü Siber Suçlarla Mücadele Şubesi ekiplerince kendilerini "yatırım danışmanı" olarak tanıtarak dolandırıcılık yaptıkları belirlenen şüphelilere yönelik operasyon düzenlendi.

Operasyonda 7 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin internet sitesi ve uygulaması üzerinden yüksek kazanç vaadinde bulunarak yaklaşık 2 milyon liralık dolandırıcılık gerçekleştirdikleri öne sürüldü.

Belirlenen adreslerde yapılan aramalarda çok sayıda dijital materyal ve suç unsuru ele geçirildi.

Emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edilen 7 şüpheli çıkarıldıkları hakimlikçe tutuklandı.