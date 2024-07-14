İzmir'deki elektrik kaçağı faciası: 14 kişi gözaltına alındı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik kaçağı faciasına ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı talimatının verildiğini duyurdu. Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alınırken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin ölümüne sebep olan elektrik kaçağı faciasına ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

AA'nın aktardığına göre gözaltı kararı verilenler arasında bir daire başkanının da bulunduğu 9 İZSU çalışanı ile 20 GDZ Elektrik çalışanı ve yetkilisi bulunuyor.

Soruşturma kapsamında 14 kişi gözaltına alındı. Gözaltına alınanlar emniyete getirilirken, 15 şüpheliyi yakalama çalışmalarının sürdüğü öğrenildi.

Fotoğraf: İHA

29 KİŞİ İÇİN YAKALAMA KARARI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik kaçağı faciasına ilişkin açıklamada bulundu.

Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen faciaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti.

Tunç, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini belirtti.

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Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."