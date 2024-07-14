İzmir'deki elektrik kaçağı faciası: 29 kişi hakkında gözaltı talimatı

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç, İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik kaçağı faciasına ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı talimatının verildiğini duyurdu.

İzmir'de sağanak sırasında iki kişinin ölümüne sebep olan elektrik kaçağı faciasına ilişkin 29 kişi hakkında gözaltı kararı verildi.

Konuya ilişkin Adalet Bakanı Yılmaz Tunç açıklamada bulundu.

Tunç, İzmir'in Konak ilçesinde gerçekleşen faciaya ilişkin soruşturmanın devam ettiğine dikkat çekti.

Tunç, 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verildiğini belirtti.

Sosyal medya platformu X üzerinden açıklamalarda bulunan Tunç şu ifadeleri kullandı:

"İzmir'in Konak ilçesinde sağanak yağıştan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesiyle ilgili İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı tarafından başlatılan adli soruşturma titizlikle sürdürülmektedir. Soruşturma kapsamında, bilirkişi ön raporuna göre olayda sorumlukları belirlenen 29 kişi hakkında gözaltı talimatı verilmiştir."