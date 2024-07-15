İzmir'deki elektrik kaçağı faciası: Bilirkişi ön raporunda dikkat çeken detay

İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik kaçağı faciasının bilirkişi ön raporunda suya elektriğin temas ettiği bölgede farkın 15 santimetreye kadar düştüğü tespit edildi. Raporda İZSU ve GDZ Elektrik’in olayda ihmali olduğu belirlendi.

İzmir Konak’ta ilçesinde İnanç Öktemay ve Özge Ceren Deniz isimli kişilerin elektrik akımına kapılarak hayatını kaybetmesiyle ilgili soruşturmada bilirkişi ön raporu ortaya çıktı.

Bilirkişi raporunda iki kurumun sorumluluğuna dikkat çekildi. Öte yandan olaya ilişkin bilirkişi incelemesi sonucu hazırlanan ön rapor da ortaya çıktı.

Bilirkişi incelemesine ilişkin teknik detayların yer aldığı raporda, bir besleme devresine ait kablonun yağmur tahliye mazgalı altına sıkıştığı ve yalıtımının zedelendiği, ölümlere bu bölümdeki faz toprak arızasının neden olduğu belirtildi.

FARK 15 SANTİMETREYE DÜŞMÜŞ

Besleme devrelerine ait kabloların zeminden 36 ila 45 santimetre derinlikte olduğu, temasın olduğu noktada ise bu derinliğin 15 santimetreye kadar gerilediği neredeyse mazgalın kalınlığıyla aynı seviyeye geldiğinin vurgulandığı raporda, ilgili yönetmeliğe göre ise bu derinliğin normalde 60 ila 80 santimetre olması gerektiğine dikkat çekildi.

"İKİ KURUMUN DA İHMALİ VAR"

Raporda şu ifadelere yer verildi:

"Kablo derinliğinin 15 santimetreye düştüğü noktada, bu kadar küçük gömülme derinliğine neden olan etken; rögar kapağı bitişiğinden geçirilen beyaz renkli drenaj borusunun kabloları kapağa doğru yükseltmesi ve bu arada kablo koruyucu borunun bu bölümde iptal edilmiş olmasıdır. İZSU uygulamalarının sonucu olan bu durumun kazanın asli nedenlerinden biri olduğu kanaatindeyiz. Kabloların 36 ve 45 santimetre aralığındaki derinliğe gömülmüş olması, kazanın yaşanmış olmasının asli nedenlerinden biri olarak Gdz Elektrik'in uygulamaları sonucu olduğu kanaatine varılmıştır. Sonuç olarak her iki kurumun ihmalleri olduğu kanaatine varılmaktadır."