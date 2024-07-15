İzmir'deki elektrik kaçağı faciasına ilişkin 5 yeni gözaltı kararı

İzmir'de iki kişinin yaşamını yitirdiği elektrik kaçağı faciasına ilişkin 5 şüpheli hakkında daha gözaltı kararı verildi. Şüphelilerin 2'sinin Gdz Elektrik, 3'ünün ise İZSU çalışanı olduğu belirtildi.

Güncel 15.07.2024 17:17 Giriş: 15.07.2024 17:17

Güncelleme: 15.07.2024 17:20 Kaynak: AA

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