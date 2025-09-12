İzmir'deki karakol saldırısı: Gözaltına alınan 10 kişi adliyeye sevk edildi

İzmir'de polis merkezine silahlı saldırı gerçekleştiren 16 yaşındaki saldırganın anne ve babasının da aralarında bulunduğu 10 kişi adliyeye sevk edildi.

Olayın ardından gözaltına alınan E.B'nin annesi, babası ve diğer 8 kişinin, İzmir İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğündeki işlemleri tamamlandı.

Gözaltındakiler, adliyeye sevk edildi.

Saldırgan E.B'nin ise hastanedeki tedavisinin sürdüğü, doktorların raporlarının ardından adliyeye sevk edileceği belirtildi.

Saldırıya ilişkin 27 kişi gözaltına alınmıştı. Geçtiğimiz günlerde emniyetteki işlemleri tamamlanan yaşları 18'den küçük 16 kişi adliyeye sevk edilmiş ardından serbest bırakılmıştı.

KARAKOL SALDIRISI

Saldırı 8 Eylül'de sabah saatlerinde Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapıldı. 16 yaşındaki E.B, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis Hasan Akın yaşamını yitirdi, Ömer Amilağ ve Murat Dağlı isimli polisler ile bir vatandaş yaralandı.

Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan yurttaş ise Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yaralı olarak yakalanan saldırganın, hastanede öldüğü öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı, saldırganın öldüğüne ilişkin haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

IŞİD ŞÜPHESİ VE YAYIN YASAĞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan NOW Haber muhabiri Alican Uludağ, 16 yaşındaki saldırganın, IŞİD'in öldürülen lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü paylaştığını aktardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin yaşamını yitirdiği, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağının getirildiğini bildirdi.