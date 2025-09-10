İzmir'deki karakol saldırısı: Gözaltına alınan 27 kişiden 16'sı serbest bırakıldı

İzmir'in Balçova ilçesinde polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıya ilişkin gözaltına alınan 27 şüpheliden 16'sı savcılıktaki ifadelerinin ardından salıverildi.

İzmir Cumhuriyet Başsavcılığı'nın, 2 polisin hayatını kaybettiği, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne düzenlenen silahlı saldırıyla ilgili başlattığı soruşturma sürüyor.

Olayla ilgili gözaltına alınan, yaşları 18'den küçük 16 kişi, İzmir Emniyet Müdürlüğü Çocuk Şube Müdürlüğü'ndeki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

Gözaltındakiler savcılıktaki ifade işlemlerinin ardından serbest bırakıldı.

Yaralı olarak gözaltına alınan saldırgan E.B'nin hastanedeki tedavisi sürüyor. E.B'nin anne ve babasının da aralarında bulunduğu diğerlerinin ise işlemleri Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü'nde devam ediyor.

KARAKOL SALDIRISI

Saldırı 8 Eylül'de sabah saatlerinde Balçova'nın Çetin Emeç Mahallesi'ndeki Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne yapıldı. 16 yaşındaki E.B, Salih İşgören Polis Merkezi Amirliği'ne pompalı tüfekle ateş açtı. Saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis Hasan Akın yaşamını yitirdi, Ömer Amilağ ve Murat Dağlı isimli polisler ile bir vatandaş yaralandı.

Yaralı polisler, Dokuz Eylül Üniversitesi Araştırma Uygulama Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralanan yurttaş ise Atatürk Eğitim Araştırma Hastanesi'ndeki tedavisinin ardından taburcu edildiği belirtildi.

Yaralı olarak yakalanan saldırganın, hastanede öldüğü öne sürüldü. İçişleri Bakanlığı, saldırganın öldüğüne ilişkin haberlerin doğru olmadığını duyurdu.

IŞİD ŞÜPHESİ VE YAYIN YASAĞI

Adalet Bakanı Yılmaz Tunç ise saldırıya ilişkin soruşturma başlatıldığını belirtti.

Öte yandan NOW Haber muhabiri Alican Uludağ, 16 yaşındaki saldırganın, IŞİD'in öldürülen lideri el-Bağdadi'nin "Artık Türkiye'nin eylemlerin hedefinde olduğu" sözünü paylaştığını aktardı.

Radyo ve Televizyon Üst Kurulu (RTÜK) Başkanı Ebubekir Şahin, İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin yaşamını yitirdiği, 2'si polis 3 kişinin yaralandığı saldırıya ilişkin her türlü görsel, işitsel ve sosyal medya mecrasında yayın yasağının getirildiğini bildirdi.