İzmir'deki karakol saldırısı: Hayatını kaybeden polis sayısı 3'e çıktı

İzmir'in Balçova ilçesinde 8 Eylül'de polis merkezine düzenlenen silahlı saldırıda yaralanan ve 23 gündür tedavi gören polis Ömer Amilağ, hastanede yaşamını yitirdi.

Polis memurunun cenazesinin, Balçova İlçe Emniyet Müdürlüğü'nde düzenlenecek törenin ardından memleketi Şanlıurfa'ya gönderileceği öğrenildi.

Balçova'da 8 Eylül'de Salih İşgören Polis Merkezi'ne E.B. (16) tarafından pompalı tüfekle düzenlenen saldırıda 1. sınıf emniyet müdürü polis başmüfettişi Muhsin Aydemir ve polis memuru Hasan Akın hayatını kaybetmiş, polis memurları Ömer Amilağ ve Murat Dağlı ile mahalle sakini Galip Güleç yaralanmıştı.

Yaralı polis Dağlı ile Güleç, tedavilerinin ardından taburcu edilmişti.