İzmir'deki karakol saldırısında, saldırgan ile babası tutuklandı

İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırının faili ile babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.