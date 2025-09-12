İzmir'deki karakol saldırısında, saldırgan ile babası tutuklandı
İzmir'in Balçova ilçesinde 2 polisin hayatını kaybettiği , 2'si polis 3 kişinin yaralandığı Balçova Polis Merkezi'ne saldırı düzenleyen 16 yaşındaki saldırgan ile babası tutuklandı. Saldırgan akran zorbalığına uğradığı için okulların açıldığı günü özellikle saldırı için seçtiği, ve arkadaşlarına "Ben 16 yaşımı göremeyeceğim" dediği öğrenildi.
İzmir’in Balçova ilçesinde Salih İşgören Polis Merkezi’ne düzenlenen ve iki polisin hayatını kaybettiği silahlı saldırıya ilişkin soruşturmada yeni bir gelişme yaşandı. Saldırının faili ile babası, çıkarıldıkları mahkemece tutuklandı.