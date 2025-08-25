İzmir'deki kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi

TİCARET Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde İzmir'deki kırtasiyelerde fahiş fiyat ve ürün güvenliği denetimi gerçekleştirdi.

Ticaret Bakanlığı ekipleri, eğitim ve öğretim yılı öncesinde tüketicinin haksız ve fahiş fiyata karşı korunması ile ürün güvenliğinin sağlanması amacıyla kırtasiyelerde denetimlerini sürdürüyor. Bu kapsamda İzmir'de kırtasiyeleri denetleyen Ticaret İl Müdürlüğü ekipleri, denetimlerde ürünlerin fiyatlarını inceledi. Ticaret denetmenleri de bazı ürünlerden numune alarak ürün güvenliği denetimi yaptı. Denetimlerde; fiyat etiketi mevzuatına aykırı tespit edilen her bir ürün için 3 bin 169 TL, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir ürün içinse 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanacağı bildirildi.

'YOĞUN ŞEKİLDE DENETİM GERÇEKLEŞTİRİLMEKTEDİR'

Denetim sonrasında Ticaret İl Müdürlüğü tarafından yapılan yazılı açıklamada, "Bakanlığımız ekonomik hareketliliğin arttığı periyotlarda ve özel günlerde talebi artan ürünleri ve işletmeleri yakından takip etmektedir. Bu kapsamda yine ülke genelinde okullarımızın eğitim ve öğretime başlayacağı günler yaklaştıkça vatandaşlarımızın ihtiyacı olan kırtasiye ve okul ihtiyaçları ürünlerinde ve bu ürünlerin perakende satışını gerçekleştiren işletmelerde denetimlerimizi yoğunlaştırmaktayız. İl müdürlüğümüzce tüketicilerimizin ekonomik çıkarlarının korunması ve olası mağduriyetlerinin önüne geçilmesini teminen okul alışverişlerinin yapıldığı başta zincir marketler ve kırtasiyeler olmak üzere perakende ürün satışı yapılan işletmelerde yoğun bir şekilde fiyat etiketi ve haksız fiyat artışı denetimleri gerçekleştirilmektedir. Söz konusu denetimlerde fiyat etiketi mevzuatına aykırı tespit edilen her bir ürün için 3 bin 169 TL, haksız fiyat artışı tespit edilen her bir ürün içinse 1 milyon 439 bin 300 TL'ye varan idari para cezası uygulanmaktadır. Diğer yandan Bakanlığımız Reklam Kurulu da kırtasiye ve okul ürünlerine yönelik tüketicileri aldatan, yanıltan, tecrübe ve bilgi eksikliklerini istismar eden reklamlar ile haksız ticari uygulamaları yakından takip etmekte mevzuata aykırı hareket ettiği tespit edilen işletmelere idari yaptırım uygulamaktadır" denildi. (DHA)

Haber: Seza Nur ALPDÜNDAR-Kamera: Mehmet KILINÇ/ İZMİR,(DHA)-