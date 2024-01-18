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İzmir'deki köprü bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

Ajans Haberleri
  • 18.01.2024 10:36
  • Giriş: 18.01.2024 10:36
  • Güncelleme: 18.01.2024 10:36
Kaynak: AA
İzmir'deki köprü bariyere çarpan otomobildeki 2 kişi öldü

İzmir'in Tire ilçesinde köprü bariyerine çarpan otomobildeki 2 kişi hayatını kaybetti, 3 kişi yaralandı. 

Alınan bilgiye göre Tire'den Bayındır ilçesi yönüne giden 35 YAD 69 plakalı otomobil, sabaha karşı Küçük Menderes Nehri üzerindeki Hüseyin Ağa Köprüsü'nün bariyerlerine çarptı.

Otomobilde bulunan Asil Can Duran (35) ile Salih Kaan Özaslan (20) olay yerinde yaşamını yitirdi, Poyraz Yılmaz (20), Ahmet Can Acar (18) ve Okan Acar (29) yaralandı.

Yaralılar, Tire Devlet Hastanesine kaldırıldı.

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