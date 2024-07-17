İzmir'deki ölümlü elektrik kaçağı faciasına tepki: Mazgallar kırmızıya boyandı

İzmir'de elektrik akımına kapılan 2 kişinin ölümüyle sonuçlanan olayı protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

İzmir'in Konak ilçesinde sağanaktan korunmaya çalışırken elektrik akımına kapılan 2 kişinin hayatını kaybetmesini protesto eden bir grup, olayın yaşandığı sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

Yaya trafiğinin yoğun olduğu Alsancak Enver Dündar Başer Sokak'ta 12 Temmuz'da yaşanan olaya ilişkin soruşturma ve tepkiler devam ediyor.

Olayla ilgili bilirkişi ön raporu kapsamında sorumlulukları bulunduğu gerekçesiyle gözaltı kararı verilen İZSU Genel Müdürlüğü ve Gdz Elektrik çalışanı 35 şüpheliden 33'ü yakalandı. Şüphelilerden 6'sı ifadelerinin ardından emniyetten serbest bırakılırken, gözaltında bulunan 27 şüphelinin emniyetteki işlemleri sürüyor.

Öte yandan, sivil toplum kuruluşları da olayın yaşandığı sokakta eylem yaptı. Enver Dündar Başer Sokak'ta toplanan bir grup, sokaktaki mazgalları kırmızıya boyadı.

Grup adına açıklama yapan Ali Güler Yalvaçlı, ölenlerin unutulmaması gerektiğini belirterek, "Onların anısına bir iz bırakmak istiyoruz. Gün içinde belediyeye anıt yapılması ile ilgili buradaki komşularımızla dilekçe ulaştıracağız. Arkadaşlarımızın anısı her zaman burada olsun ve bir daha böyle şeyler olmasın istiyoruz" dedi.

Ayrıca, olayın yaşandığı sokakta bazı aydınlatma direklerinde kapak olmaması ve kabloların açıkta kalmasına ilişkin tepkiler sonrası direklerde onarım yapıldığı gözlendi.

"ELEKTRİK HATLARININ YÜZEYE YAKIN GEÇTİĞİNİ BİLMEYEN KİMSE YOK"

İzmir'de altyapı projesi yürüten müteahhitlik şirketi yetkilileri ise kentin elektrik altyapısında sorunlar olduğunu savunarak, tüm altyapının gözden geçirilmesini talep etti.

Kamu Müteahhitleri Derneği Yüksek İstişare Kurulu Üyesi Alaattin Epözdemir, geçen yıl kasım ayında yaşanan deniz taşkını sonrası Alsancak ve Konak'ta altyapıların tahrip olduğunu, olayın kökeninin bu felakete dayandığını söyledi.

Kentte yer altından geçen elektrik hatlarının birçok noktada yüzeye yakın konumlandırıldığını, bunu aldıkları altyapı işlerinde de gördüklerini belirten Epözdemir, şunları kaydetti:

"Bizim diğer çalışmalarımızda da gördüğümüz durum aynıdır. Aslında lokal olarak birçok yerde elektrikle ilgili şikayetler basına yansıyor. Elektrik hatlarının yüzeye yakın geçtiğini bilmeyen kimse yok. Bu sorunun bir bütün olarak İzmir'de söz konusu olduğunu düşünüyorum.

Şimdi bu acı olay şuna vesile olsun istiyorum. İzmir'in özellikle elektrik altyapısının acilen revize edilmesi lazım. İzmir Büyükşehir Belediyesinin şu anda devam ettiği yağmur suyu ve kanalizasyon hattı ayrıştırma projesi var. Tam bu aşamada Gdz Elektrik de bu projeye ortak olmalı ve elektrik altyapısını tamamen revize etmeli."