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İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde söndürüldü

İzmir'in Bergama ilçesinde dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın 2. gününde söndürüldü.

Güncel
  • 17.07.2024 10:07
  • Giriş: 17.07.2024 10:07
  • Güncelleme: 17.07.2024 14:45
Kaynak: AA
İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde söndürüldü
Fotoğraflar: AA

İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangın havadan ve karadan müdahalenin ardından söndürüldü.

Kapıkayası Mahallesi'ndeki ormanlıkta dün akşam saatlerinde başlayan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğüne ait 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozerle müdahale edildi.

Sabah saatlerinde alevlerin önünü kesmeyi başaran ekipler, rüzgarın şiddetini sürdürmesi ve bölgenin sık orman arazisi olması nedeniyle tedbirleri artırdı.

Yangın, çalışmalar sonucu tamamen kontrol altına alındı.

Ekiplerin bölgedeki çalışmaları devam ediyor

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