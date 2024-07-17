İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde sürüyor
İzmir'in Bergama ilçesinde dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın 2. gününde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.
İzmir'in Bergama ilçesinde ormanlık alanda çıkan yangına havadan ve karadan müdahale devam ediyor.
Kapıkayası Mahallesi'nde ormanlık alanda dün akşam saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle yangın başladı.
İhbar üzerine bölgeye çok sayıda itfaiye ve helikopter sevk edildi.
Yangının kontrol altına alınması için İzmir Orman Bölge Müdürlüğü bünyesindeki 8 uçak, 19 helikopter, 50 arazöz, 10 su ikmal aracı ve 4 dozer ile çalışma yürütülüyor.
Ekiplerin alevlerin önünü kesmeyi başardığı, rüzgarın etkisini sürdürmesi nedeniyle kontrol altına alma çalışmalarının devam ettiği öğrenildi.