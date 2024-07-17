İzmir'deki orman yangını 2'nci gününde sürüyor

İzmir'in Bergama ilçesinde dün öğle saatlerinde henüz bilinmeyen nedenle ormanlık alanda çıkan yangın 2. gününde sürüyor. Rüzgarın etkisiyle büyüyen yangına havadan ve karadan müdahale ediliyor.

Güncel 17.07.2024 10:07 Giriş: 17.07.2024 10:07

Güncelleme: 17.07.2024 10:07 Kaynak: AA

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Fotoğraflar: AA