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İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı

İzmir’in Buca ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı. Soğutma çalışmaları sürüyor.

Güncel
  • 20.07.2024 17:19
  • Giriş: 20.07.2024 17:19
  • Güncelleme: 20.07.2024 18:20
Kaynak: DHA
İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
Fotoğraf: DHA

İzmir Buca'daki orman yangını kontrol altına alındı.

Yangın, Buca ilçesine bağlı Mustafa Kemal Mahallesi’nde saat 15.45 sıralarında ormanlık alanda başlamıştı.

Henüz belirlenemeyen bir nedenle çıkan yangına İzmir Orman Bölge Müdürlüğü ekipleri; 2 uçak, 4 helikopter, 15 arazöz, 5 su ikmal aracı, 3 dozer ve 3 yer ekibi ile müdahale etmişti.

Yangın, ekiplerin yaklaşık 2 saatlik müdahalesinin ardından kontrol altına alındı. Bölgede soğutma çalışmalarının ise sürdüğü aktarıldı.

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