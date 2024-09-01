İzmir'deki orman yangını kontrol altına alındı
İzmir'in Menderes ilçesindeki orman yangınına ekiplerin havadan ve karadan müdahalesiyle kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA-AA
İzmir'in Menderes ilçesinde çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Şaşal Mahallesi'ndeki ormanlık alanda henüz belirlenemeyen nedenle yangın çıktı.
Çalışmalara 4 uçak, 4 helikopter, 5 arazöz, 3 su ikmal, 1 dozer ve 1 yer ekibi katıldı.
Yangın yaklaşık 2 saat süren çalışmayla kontrol altına alındı. Ekiplerin soğutma çalışması devam ediyor.