İzmir'deki orman yangını söndürüldü
İzmir'in Gaziemir ilçesinde ormanda yangın çıktı. Yangın havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.
Kaynak: DHA
İzmir'in Gaziemir ilçesinde Ulaştırma Okulu civarında çıkan orman yangını kontrol altına alındı.
Gaziemir'deki Ulaştırma Okulu yakınlarındaki ormanda, saat 17.30 sıralarında yangın başladı.
Çevredekiler durumu orman ekiplerine bildirdi. İzmir Orman Bölge Müdürlüğü'ne ait 2 uçak, 5 helikopter, 12 arazöz, 4 su ikmal aracı, 4 dozer bölgeye sevk edildi.
Alevlere havadan ve karadan müdahaleyle 1 saatte kontrol altına alındı.